Песков назвал борьбу с бедностью приоритетом властей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Правительство России в вопросах бедности в стране опирается на данные Росстата, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в ведомстве рассказали, что доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума, по предварительным данным, в прошлом году снизилась с 12,3 до 12,1 процента. Уточняется, что доход ниже прожиточного минимума получали 17,8 миллиона человек в 2020 году против 18,1 миллиона в 2019.
"В понедельник бизнесмен Олег Дерипаска усомнился в достоверности этих данных и указал, что число бедных в РФ гораздо выше. Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом (информации) и, конечно, правительство в первую очередь ориентируется на те данные, которые выдает Росстат", – цитирует РИА Новости Пескова.
Он добавил, что Дерипаска является опытным предпринимателем, обладающим знаниями в области экономики.
Ранее Владимир Путин назвал главной целью развития страны улучшение жизни людей. Глава государства также сообщил, что качество жизни в субъектах РФ будет оцениваться в рамках ежегодного рейтинга, составленного на основе мнений местных жителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: