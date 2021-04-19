Песков назвал борьбу с бедностью приоритетом властей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Правительство России в вопросах бедности в стране опирается на данные Росстата, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в ведомстве рассказали, что доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума, по предварительным данным, в прошлом году снизилась с 12,3 до 12,1 процента. Уточняется, что доход ниже прожиточного минимума получали 17,8 миллиона человек в 2020 году против 18,1 миллиона в 2019.

"В понедельник бизнесмен Олег Дерипаска усомнился в достоверности этих данных и указал, что число бедных в РФ гораздо выше. Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом (информации) и, конечно, правительство в первую очередь ориентируется на те данные, которые выдает Росстат", – цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что Дерипаска является опытным предпринимателем, обладающим знаниями в области экономики.

Ранее Владимир Путин назвал главной целью развития страны улучшение жизни людей. Глава государства также сообщил, что качество жизни в субъектах РФ будет оцениваться в рамках ежегодного рейтинга, составленного на основе мнений местных жителей.

