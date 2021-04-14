Росстат назвал число бедных россиян по итогам 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 миллиона человек и составило 9,2% от всего населения, сообщает Росстат.
"Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 миллиона человек, или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 процентных пункта, или на 300 тысяч человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год", – говорится в сообщении.
Аналитики службы статистики связывают уменьшение числа малоимущих с ростом доходов, которому способствовали государственные программы социальной поддержки незащищенных слоев населения.
"В результате общий объем социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей, что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года, и соответствует объемам III квартала 2020 года", – отметили в Росстате.
По данным Минтруда, величина прожиточного минимума трудоспособного населения в IV квартале 2020 года составила 12 273 рубля.
Ранее сообщалось, что правительство РФ разрабатывает новый критерий бедности. Глава Счетной палаты предположил, что рассчитанный по-новому прожиточный минимум будет расти быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.
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