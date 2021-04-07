Правительство РФ разрабатывает новый критерий бедности

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Российское правительство разрабатывает новый критерий оценки бедности, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме.
По его словам, при рассмотрении этого вопроса учтут новый порядок определения прожиточного минимума, который вступил в силу в нынешнем году.
"Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности на основе этого подхода, который будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели", – приводит слова Кудрина РИА Новости.
Он пояснил, что аудиторы изучили меры, которые принимали власти для борьбы с бедностью, и на основе этого изложили собственные предложения, которые в настоящее время рассматривает правительство.
По словам Кудрина, Счетная палата при определении бедности опиралась на величину доходов россиян ниже прожиточного минимума.
"Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности", – сказал он.
Глава Счетной палаты предположил, что рассчитанный по-новому прожиточный минимум будет расти даже быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.
Ранее Кудрин выразил мнение, что в России уровень бедности может быть снижен раньше чем к 2030 году.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по борьбе с бедностью в России имеет определенные препятствующие факторы, однако, несмотря на это, власти не собираются опускать руки.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наиболее ярко выраженная негативная тенденция отмечалась во II квартале года – падение составило 7,9%.
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