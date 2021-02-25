Песков заявил, что власти продолжат борьбу с бедностью, несмотря на имеющиеся препятствия

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Работа по борьбе с бедностью в России имеет определенные препятствующие факторы, однако несмотря на это власти не собираются опускать руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", – сказал Песков.

Ранее Владимир Путин утвердил показатели эффективности деятельности высших должностных лиц регионов России. В них обозначены 20 критериев, среди которых – доверие к власти, уровень бедности и образования, доля граждан, занимающихся спортом, эффективность поддержки талантливых детей и молодежи, численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни и темп роста зарплаты.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наиболее ярко выраженная негативная тенденция отмечается во II квартале года – падение составило 7,9% (8,4% согласно предыдущей оценке).