Путин назвал главную цель развития России

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Владимир Путин назвал главной целью развития страны улучшение жизни людей. Об этом он сообщил в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Глава государства также сообщил, что качество жизни в субъектах РФ будет оцениваться в рамках ежегодного рейтинга, составленного на основе мнений местных жителей.

"В этой связи прошу агентство отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании совета АСИ", – отметил российский лидер.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наиболее ярко выраженная негативная тенденция отмечалась во II квартале года – падение составило 7,9%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по борьбе с бедностью в России имеет определенные препятствующие факторы, однако, несмотря на это, власти не собираются опускать руки.