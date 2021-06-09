В РФ предложили ввести безусловный доход в размере 10 тыс рублей

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Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" намерены обратиться к правительству с инициативой по введению в стране безусловного базового дохода. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин, введение данной социальной концепции надо начать с детей. Осенью фракция планирует предложить распространить безусловный доход на всех россиян.

"До конца года этот проект будет внесен в правительство, а затем в Госдуму. Перед этим мы посоветуемся с обществом и экспертными группами, чтобы расчеты были корректными. Инициатива уже проходит через серьезные публичные обсуждения. Как раз сейчас мы этим занимаемся", – заявил депутат.

По предварительным подсчетам, в случае реализации проекта потребуется выделить из бюджета около 18 триллионов рублей. Как отметил Шеин, для покрытия расходов властям следует активно бороться за сокращение офшорных счетов российских предприятий.

Как заявил основатель ОМС в России, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин, на данный момент заявленная сумма является неподъемной для отечественного бюджета. Эксперт напомнил, что в 2021 году дефицит бюджета составит 2,7 триллиона рублей.

Весной в Совете Федерации оценили, какие меры необходимы для дальнейшего снижения уровня бедности в РФ. Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что в 2020 году власти оформили серьезные выплаты в связи с пандемией коронавируса.