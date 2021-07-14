Российские семьи рассказали, какая минимальная сумма денег им необходима для жизни

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Российским семьям в 2020 году было в среднем необходимо 60,9 тысячи рублей в месяц для сведения концов с концами, что на 2,4 тысячи больше, чем в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Росстата, которые приводит РБК.
Оказалось, что 75,7% участников исследования испытывают небольшие или серьезные финансовые трудности, а 24,3% денег хватает на покупку только самого необходимого. При этом наблюдается положительная динамика: так, в 2018 году на трудности жаловались 79,5% домохозяйств, а в 2016 году – 84,6%.
Большинство (51,2%) отмечали, что им не хватает денег на непредвиденные траты, например, срочный ремонт жилья или получение медицинских услуг. 16,7% обратили внимание на отсутствие возможности покупать фрукты в любое время года.
Больше всего минимально необходимая для жизни сумма выросла в социально-демографическом разрезе для молодых семей с детьми – до 80,9 тысяч рублей в месяц, а также для семей с детьми-инвалидами – до 88,4 тысячи рублей.
Уточняется, что названные домохозяйствами суммы носят субъективный характер, так как для каждого из них набор основных продуктов выглядит по-разному.
Опрос проводился в период с октября по ноябрь 2020 года. В нем приняли участие больше 100 тысяч семей из всех регионов страны.
Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, что большинство россиян связывают свой уровень счастья с высоким заработком. Таких оказалось 57%. Еще 53% отметили хорошие условия жизни, а 52% – крепкую семью.
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