Опрос показал, что делает россиян счастливыми

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Согласно результатам опроса, который был проведен сервисом "Работа.ру", основными факторами для счастья жители России считают достойный заработок, хорошие условия жизни и крепкую семью. Об этом сообщает RT.

Приличный заработок выбрали 57% респондентов, хорошие условия жизни – 53%, крепкую семью – 52% опрошенных.

Кроме того, 45% участников исследования добавили, что их делают счастливыми успехи детей, а для 43% респондентов одним из факторов счастья является любимая работа.

Треть жителей страны рассказали, что чувствует счастье благодаря хобби и увлечениям, а 32% – благодаря избраннику.

Также 27% опрошенных радует хорошая погода, 26% – хорошие друзья, а 24% – наличие свободного времени. В варианте "Другое" участники исследования чаще всего отмечали в качестве факторов счастья мир во всем мире, здоровье и отдых.

Ранее жители России определили месячный доход, который поможет им быть счастливыми. Стало известно, что в среднем жителю РФ для счастья будет достаточно получать 173 тысячи рублей в месяц. Данный показатель увеличился с января. Тогда россиянам было необходимо для счастья 166 тысяч рублей ежемесячно.