Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Россияне назвали зарплаты чиновников неоправданно высокими. Такое мнение высказали почти 80 процентов граждан. Соответствующий опрос провел сервис "Работа.ру".

38 процентов респондентов считают, что зарплаты завышены в сфере топ-менеджмента, 29 процентов уверены, что слишком много получают риелторы, 25 процентов – финансисты.

22 процента граждан назвали доход слишком высоким у юристов, 21 процент – у менеджеров по продажам, также 21 процент – у IT-специалистов.

О том, что у маркетологов слишком высокие зарплаты, заявили 17 процентов участников опроса, у дизайнеров – 11 процентов. Менее 10 процентов опрошенных отметили, что много получают бухгалтеры (5 процентов), врачи (4 процента), инженеры (1 процент) и преподаватели (1 процент).

В варианте "Другое" многие упоминали артистов и спортсменов.

Ранее россияне в ходе опроса рассказали, какие профессии, по их мнению, достойны повышения заработной платы. В списке специалистов, получающих несправедливо маленькую, по мнению россиян, зарплату, лидируют преподаватели, врачи и ученые.

