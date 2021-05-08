Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Россияне назвали зарплаты чиновников неоправданно высокими. Такое мнение высказали почти 80 процентов граждан. Соответствующий опрос провел сервис "Работа.ру".
38 процентов респондентов считают, что зарплаты завышены в сфере топ-менеджмента, 29 процентов уверены, что слишком много получают риелторы, 25 процентов – финансисты.
22 процента граждан назвали доход слишком высоким у юристов, 21 процент – у менеджеров по продажам, также 21 процент – у IT-специалистов.
О том, что у маркетологов слишком высокие зарплаты, заявили 17 процентов участников опроса, у дизайнеров – 11 процентов. Менее 10 процентов опрошенных отметили, что много получают бухгалтеры (5 процентов), врачи (4 процента), инженеры (1 процент) и преподаватели (1 процент).
В варианте "Другое" многие упоминали артистов и спортсменов.
Ранее россияне в ходе опроса рассказали, какие профессии, по их мнению, достойны повышения заработной платы. В списке специалистов, получающих несправедливо маленькую, по мнению россиян, зарплату, лидируют преподаватели, врачи и ученые.
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