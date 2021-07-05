Россияне рассказали об изменениях в зарплатах

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Более чем у трети работников предприятий малого и среднего бизнеса изменился размер заработной платы в последние полгода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного CRM-разработчиком для бизнеса "Мегаплан".

Так, 33,7% опрошенных отметили изменения в зарплате, причем 56,2% респондентов сообщили о ее росте, а 43,8%, наоборот, о снижении. При этом 30,1% линейных сотрудников в течение последних шести месяцев просили руководство повысить им заработную плату.

У 39,7% опрошенных сотрудников с повысившейся зарплатой оклад вырос на 10%, у 30,2% – на 20%, у 11,1% – на 30 и 40%, у 1,5% – на 50%, у 3,2% – на 60 и 80%.

У 22,4% респондентов с сократившимися зарплатами доход сократился на 10%, у 30,6% – на 20%, у 24,5% – на 30%, у 6,1% – на 40%, у 12,2% – на 50%, у 2% – на 60 и 80%.

Согласно опросу, лишь 14,3% работников малых и средних компаний сообщили, что удовлетворены размером своей зарплаты, а 58% респондентов признались, что текущего оклада им хватает буквально впритык. Еще 27,7% пожаловались на его нехватку.

Руководители компаний в данной сфере также сообщили об изменении в размере их зарплат: об этом рассказали 47,9% респондентов. Так, доход вырос у 68,1%, а сократился у 31,9% .

В исследовании приняли участие 1 028 линейных сотрудников и 448 руководителей компаний малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что повысить зарплату сотрудникам во втором полугодии 2021 года планируют 36% работодателей. При этом 2% респондентов заявили о планах понизить зарплату, а 62% собираются оставить ее на прежнем уровне. Больше половины работодателей, принявших участие в опросе, сообщили, что уже повышали зарплату сотрудникам в текущем году.