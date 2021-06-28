Более трети работодателей РФ планируют повысить зарплаты сотрудникам

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Повысить зарплату сотрудникам во втором полугодии 2021 года планируют 36% работодателей. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Работа.ру", передает РБК.

При этом 2% респондентов заявили о планах понизить зарплату, а 62% собираются оставить ее на прежнем уровне.

Больше половины работодателей, принявших участие в опросе, сообщили, что уже повышали зарплату сотрудникам в текущем году. В 60% случаях повышение составило 10–30%, в 3% – 30–50%. Кроме того, 1% респондентов выразил готовность увеличивать зарплаты в полтора-два раза.

Ранее стало известно, что в июле треть работодателей планирует вернуть сотрудников на удаленку. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией. Более половины из них собираются сохранить дистанционный формат работы до осени, 21% – до зимы. Больше всего сотрудников, которые снова хотят трудиться удаленно, зафиксировали в финансовом секторе, продажах и IT.