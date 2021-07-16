В Кремле рассказали о механизме сдерживания цен на продукты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Правительство РФ сформировало механизмы сдерживания цен на продукты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в целом по стране они действуют, хотя и не могут застраховать от скачков в отдельных магазинах.

Песков отметил, что Владимиру Путину постоянно докладывают о результатах мониторинга в этой сфере. Он подчеркнул, что постоянно принимаются меры.

"Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах. Но в целом по стране все-таки определенные механизмы сдерживания сформулированы и действуют", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее экономисты подсчитали, что годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%. Так, на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты и сырьевые товары к концу марта она разогналась до 5,8%. А уже в июне рост цен составил 6,3%.

