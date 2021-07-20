В Минпромторге РФ оценили заявления ретейлеров о риске дефицита товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Подготовленные поправки в законодательство о введении платы за утилизацию товаров никак не повлияют на заполненность полок в магазинах, поэтому России не грозит дефицит товаров, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки. Но из подготовленных законопроектов никак "не вытекают" пустые или полные полки в магазинах", – сказал Евтухов.
Он отметил, что данные поправки, разработанные Минприроды в рамках реализуемой реформы расширенной ответственности производителей (РОП), пока не были согласованы с Минпромторгом. Также Евтухов призвал представителей бизнеса аккуратнее относиться к публичным заявлениям.
"Конечно, никакого дефицита ни по каким позициям не ожидается. Подобные заявления некорректны, бизнесу, конечно, нужно аккуратнее относиться к публичным высказываниям. Минпромторг входит в правительственную рабочую группу по концепции РОП. Все вопросы нового регулирования должны широко обсуждаться и обсуждаются вместе с бизнес-сообществом. Уверен, работа будет продолжена", – добавил замминистра.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о существующем риске пустых полок и обнуления ассортимента интернет-магазинов в связи с введением новых норм из-за утилизации товаров и упаковок.
Представители ретейлеров признали, что подобная мера может привести к росту "серой" торговли.
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