В Минприроды опровергли информацию о риске дефицита товаров

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Минприроды опровергли информацию о вероятном риске дефицита товаров из-за платы за утилизацию. Об этом сообщает РИА Новости.
"Минприроды России опровергает дефицит товаров в магазинах. Реализация новой концепции РОП (Расширенная ответственность производителя) не скажется на ассортименте товаров в магазинах. Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более 4 лет", – заявили в ведомстве.
В пресс-службе министерства призвали не пугать россиян пустыми полками. Заявления о возможных рисках в Минприроды назвали манипуляциями на фоне введения реального контроля за соблюдением законодательных норм.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о существующем риске пустых полок и обнуления ассортимента интернет-магазинов в связи с введением новых норм в связи с утилизацией товаров и упаковок. Представители ретейлеров признали, что подобная мера может привести к росту "серой" торговли.
Почти 80% россиян заявили о росте цен на продукты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: