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Экономика

11:59

В Минприроды опровергли информацию о риске дефицита товаров

экономика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Минприроды опровергли информацию о вероятном риске дефицита товаров из-за платы за утилизацию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Минприроды России опровергает дефицит товаров в магазинах. Реализация новой концепции РОП (Расширенная ответственность производителя) не скажется на ассортименте товаров в магазинах. Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более 4 лет", – заявили в ведомстве.

В пресс-службе министерства призвали не пугать россиян пустыми полками. Заявления о возможных рисках в Минприроды назвали манипуляциями на фоне введения реального контроля за соблюдением законодательных норм.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о существующем риске пустых полок и обнуления ассортимента интернет-магазинов в связи с введением новых норм в связи с утилизацией товаров и упаковок. Представители ретейлеров признали, что подобная мера может привести к росту "серой" торговли.

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