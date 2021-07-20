Россиян предупредили о риске пустых полок в магазинах

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о потенциальном риске пустых полок в магазинах и сокращения выбора в интернет-магазинах из-за нового закона Минприроды об утилизации. Об этом сообщает РБК.

По мнению представителей отрасли, документ, подразумевающий ответственность производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки, может привести к переходу торговли в серую зону.

Возмущение ретейлеров вызывает положение о запрете на продажу товаров, не включенных в Единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров. Данный реестр необходим для контроля уплаты экосбора производителями для последующей утилизации товаров.

В АКОРТ считают, что запрет на реализацию не внесенных в базу данных товаров приведет к нарушению сформировавшихся цепочек производства и сбыта товаров. В Минприроде подтвердили, что получили обращение организации, его рассмотрят в установленном порядке.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев ранее рассказал о том, как могут измениться цены на продукты. По словам специалиста, поставщики продуктов рассчитывают на повышение закупочных цен со стороны торговых сетей.

