Ретейлеры объяснили рост цен на бананы в России

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Повышение цен на бананы и другие импортные фрукты в России обусловлено многими факторами, в том числе изменением стоимости продукции в странах-поставщиках и ситуацией на валютном рынке, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"Колебания цен на импортные фрукты зависят от целого ряда факторов, в том числе от изменений стоимости логистики, цен на продукцию в странах-экспортерах, скачков спроса на мировых рынках, изменений внутреннего валютного курса", – приводит заявление организации РИА Новости.
Там уточнили, что на прошлой неделе средневзвешенная розничная цена на бананы в магазинах крупнейших торговых сетей, входящих в ассоциацию, составляла 61,3 рубля за килограмм.
Как сообщили в Росстате, цены на бананы в российских магазинах вернулись на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений. Подорожание началось в феврале, когда стоимость одного килограмма бананов увеличилась сразу на 9% – до 86,7 рубля. Максимальная стоимость фиксировалась в апреле – 89,3 рубля за килограмм.
Ранее российские ретейлеры сталкивались с нехваткой бананов. Причиной дефицита стали неурожай в Эквадоре, высокий спрос, задержки с поставками и рост оптовых цен почти на 40%.
В России цены на бананы установили пятилетний рекорд
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