Цены на бананы в магазинах установили пятилетний рекорд

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Цены на бананы в магазинах вернулись на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений, следует из данных Росстата.

Подорожание началось в феврале, когда стоимость одного килограмма бананов увеличилась сразу на 9% – до 86,7 рубля. Максимальная стоимость фиксировалась в апреле – 89,3 рубля за килограмм.

Все бананы Россия импортирует из Южной Америки, при этом 96% (1,46 миллиона тонн в 2020 году) пришлось на Эквадор, сообщает РБК со ссылкой на партнера компании "НЭО Центр" Инну Гольфанд. Из Коста-Рики, Колумбии и Гватемалы в прошлом году ввезли лишь 52 тысячи тонн.

По информации исследовательской компании IndexBox, Эквадор занимает 18% рынка поставок бананов по всему миру. В то же время больше всего их выращивается в Индии.

Стабильный спрос внутри страны, ослабление курса рубля к доллару и локальный дефицит поставок из Эквадора привели к тому, что в России бананы в первом квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года подорожали в 1,5 раза.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, поставки из Эквадора в первом квартале снизились на 11% – до 378,4 тысячи тонн.

Представитель эквадорской компании Triny Fresh S.A., экспортирующей бананы в Россию, Наталья Багдасарян подчеркнула, что поставщики Эквадора стоимость продукции не поднимали. Таким образом, рост стоимости бананов в России – результат спекуляций посредников.

Багдасарян отметила, что активность вулканов в Эквадоре существенно не повлияла на урожай, а сложности с логистикой наблюдались лишь у некоторых компаний.

Подобные проблемы фиксировались зимой, в настоящее время ситуация стабилизировалась, уточнил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. По его мнению, к подорожанию главным образом привел актуальный курс рубля, а также пандемия.

Бананы россияне покупают чаще моркови и почти так же часто, как картошку, свидетельствуют данные GfK. Они входят в тройку самых востребованных фруктов наряду с яблоками и цитрусовыми.

Ранее российские ретейлеры сталкивались с нехваткой бананов. Причиной дефицита стали неурожай в Эквадоре, высокий спрос, задержки с поставками и рост оптовых цен почти на 40%.

