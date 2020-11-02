Торговые сети зафиксировали рост спроса на экзотические фрукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Торговые сети зафиксировали резкий рост спроса на экзотические фрукты, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ретейлеров.

В сети "Вкусвилл" отметили увеличение продаж на тропические фрукты на 15% с начала сентября. Кроме того, рост спроса зафиксировали в X5 Retail Group: летом продажи ананасов, киви, манго и авокадо выросли почти вдвое.

Кроме того, в ретейлере Auchan сообщили, что во второй половине октября продажи экзотических фруктов выросли в три раза в гипермаркетах "Ашан", в 4,5 раза – в магазинах "Атак". Рост спроса на манго зафиксировали и в сети "Магнит".

Аналитики компаний выделили несколько причин данного феномена. Среди них – компенсация отсутствия туристического сезона, удачный урожай манго в Египте, а также то, что люди стали чаще готовить дома. В то же время отмечается, что сами сети увеличили площади продаж экзотических фруктов.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что в сети "Перекресток" площадь плодоовощной секции увеличилась на 30%. Плотность продаж из нее выросла на 15%.

Бурмистров отметил, что сдвиг в сторону тропических фруктов произошел за счет подорожания другой продукции. Аналитик подчеркнул, что стоимость яблок летом увеличилась на 30%. Специалисты также указали на большую популярность банана как наиболее дешевого продукта в категории, поскольку доходы населения снизились, а цены на фрукты выросли.

В то же время российские ретейлеры опасаются снижения продаж фруктов из Азии. Это связано с предположением, что они подорожают на 20–35% из-за девальвации рубля. В частности, в компании "Прайм фрукт" сообщили, что тайское манго сорта "махаченок" уже испытывает падение продаж на 60–70%.

Ранее диетолог Ирина Сухарева рассказала, какие фрукты необходимо есть в целях профилактики коронавируса. Она посоветовала употреблять облепиху, айву, кизил, зизифус, виноград и хурму.