Ретейлеры оценили вероятность роста цен на продукты

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Поставщики продуктов по-прежнему требуют от торговых сетей увеличения закупочных цен на продукты в третьем квартале 2021 года, связывая это с ростом себестоимости производства. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

"В настоящее время торговые сети продолжают получать от поставщиков требования об увеличении цен в третьем квартале. Они обосновывают это ростом себестоимости продукции на яйца после сезонного снижения, на мясо птицы, на молочные продукты в среднем на 5–7%", – приводит слова Караваева РИА Новости.

По его словам, торговые сети заинтересованы в стабилизации стоимости продовольствия. В настоящее время они применяют внутреннее перекрестное субсидирование для сохранения низких цен на социально значимые продукты.

"Вместе с тем мы отчетливо понимаем причины роста отпускных цен у производителя и полагаем необходимым оказание помощи товаропроизводителям в снижении издержек, что, безусловно, повлечет сдерживание роста цен на внутреннем рынке", – подчеркнул председатель президиума АКОРТ.

Он добавил, что, по мнению Минпромторга, расширение практики долгосрочных прямых контрактов торговых сетей с производителями поможет избежать дефицита и увеличения стоимости продуктов.

Караваев отметил, что сейчас сети – члены АКОРТ анализируют структуры закупок социально значимых товаров и уменьшают долю тендерных закупок. В то же время резко отказаться от формата тендеров невозможно. Подобное могло бы нанести ущерб малым и средним сельхозпроизводителям, так что в данное время властям не следует форсировать процесс.

Ранее производители предупредили, что куриные яйца могут стать дефицитным продуктом из-за нерентабельности производства. Ретейлеры проводят тендеры по закупке продукта и в итоге приобретают яйца дешевле их себестоимости.

