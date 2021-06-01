Эксперт рассказал, почему дорожают куриные яйца

Куриные яйца могут стать дефицитным продуктом из-за нерентабельности производства, предупреждают производители. Ретейлеры проводят тендеры по закупке продукта и в итоге приобретают яйца дешевле их себестоимости.

Минпромторг потребовал от крупных сетей повысить закупочные цены. В противном случае птицеводам придется сокращать поголовье. В итоге это может привести к реальному дефициту.

Президент консалтинговой компании Альберт Давлеев рассказал, из чего складывается цена на куриное яйцо, и объяснил, как избежать дефицита. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.