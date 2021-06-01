Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга

18:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин подписал постановление об увеличении финансовой поддержки каршеринговых и таксомоторных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Обновленный документ увеличивает предельную стоимость приобретаемого компаниями автомобиля с 1,5 до 2 миллионов рублей, а если речь идет об электромобиле, то соответствующая субсидия увеличивается в два раза (при условии, что тот стоит не более 4 миллионов рублей). Предполагается, что это позволит расширить использование электротранспорта в городе.
Кроме того, постановление вводит новое требование к экологическому классу приобретаемых автомобилей – отныне не ниже Евро-3. Это должно привести к снижению вредного воздействия машин на экологию города. Также добавлено требование о предоставлении компаниями уведомления об отсутствии задолженности по штрафам и исполнительным производствам от ФССП России.
"Ожидается, что с использованием городской программы поддержки в 2021 году будет приобретено порядка 20 тысяч машин такси и 10 тысяч автомобилей каршеринга, а общая сумма субсидий составит свыше 280 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Решение обусловлено ростом популярности такси. 28 мая за сутки было зафиксировано 1,1 миллиона поездок на машинах такси. За 10 лет количество их пассажиров увеличилось в 22 раза: с 45 тысяч человек в день до почти миллиона. За минувшие 9 лет таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 миллиарда рублей, что позволило им обновить 70% автопарка. С 2017 года аналогичные меры поддержки действуют и в отношении каршеринга.
В начале мая в столице в тестовом режиме заработал сервис "народного" каршеринга "Рули". Более 600 человек подали заявки на регистрацию в нем: 100 из них готовы предоставлять собственный автомобиль, а 500 собираются брать машину в аренду. На данный момент поделиться машиной участники могут только с близкими людьми из своего списка контактов.
Что думают москвичи о "народном каршеринге"
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