Более 600 человек подали заявки на участие в проект каршеринга "Рули"

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Более 600 заявок на участие поступили в проекта каршеринга для друзей "Рули", из них 100 человек хотят сдать свой автомобиль, 500 – планируют брать машину в аренду. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Отмечается, что сдать авто в каршеринг для друзей хотят как мужчины, так и женщины в возрасте от 19 до 64 лет.

В настоящее время специалисты продолжают проверять заявки на соответствие требованиям, а также общаются с автовладельцами: уточняют детали, отвечают на их вопросы, а также записывают на установку оборудования.

Ранее стало известно, что сервис "народного" каршеринга "Рули" будет работать не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.

В скором времени водители смогут протестировать новый сервис. По словам Максима Ликсутова, "Рули" поспособствует сокращению в столице количества неиспользуемых автомобилей.