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Транспорт

11:53

"Народный каршеринг" заработает в Москве и Петербурге

транспорт

Фото: i.transport.mos.ru/ruli

Сервис "народного каршеринга" будет работать не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Параллельно с нами сервис "Рули" запускается и в Санкт-Петербурге. Он будет работать на нашей платформе. С коллегами из правительства Санкт-Петербурга давно прорабатывали это совместное решение. Надеемся, что этот сервис будет удобен жителям обеих столиц", – рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Также он сообщил, что регистрация для первых 100 столичных участников уже открыта. В скором времени эти водители смогут протестировать новый сервис.

По словам заммэра, "Рули" поспособствует сокращению в Москве количества неиспользуемых автомобилей.

Ранее в Мосгордуме предложили службам каршеринга в обязательном порядке собирать данные не только о возрасте и стаже водителей, но и о наличии у них неоплаченных штрафов. Проанализировав информацию, можно будет ограничить оказание услуг тем, кто безответственно относится к соблюдению ПДД.

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