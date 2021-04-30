Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве стартовал набор первых участников для тестирования сервиса "народного" каршеринга, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.
Новый проект получил название "Рули". Заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов уточнил, что открывается регистрация для первых 100 участников-тестировщиков.
"Это "народный" каршеринг, с его помощью вы сможете сдать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым и заработать на этом. Почему друзьям и знакомым? Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых вам людей", – сказал Ликсутов.
Он добавил, что власти не ждут наплыва регистраций. По его словам, это удобная опция, которая должна быть в Москве.
Ранее стало известно, что сервис "народного" каршеринга "Рули" будет работать не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. В скором времени водители смогут протестировать новый сервис. По словам Ликсутова, "Рули" поспособствует сокращению в Москве количества неиспользуемых автомобилей.
В Мосгордуме предложили службам каршеринга в обязательном порядке собирать данные не только о возрасте и стаже водителей, но и о наличии у них неоплаченных штрафов. Проанализировав информацию, можно будет ограничить оказание услуг тем, кто безответственно относится к соблюдению ПДД.
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