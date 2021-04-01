Ретейлеров заподозрили в стремлении создать искусственный дефицит сахара

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Сахарные компании отмечают повысившийся спрос на продукцию со стороны ретейлеров, что может говорить о желании сетей закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции. Об этом сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.
При этом он подчеркнул, что сообщения о перебоях с отгрузками сахара в торговые сети со стороны производителей не соответствуют действительности. Он добавил, что текущие объемы поставок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения.
"Заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников", – цитирует Бодина РИА Новости.
В то же время, как подчеркнул глава союза, у предприятий, занимающихся фасовкой, и у торговых сетей уже сформированы значительные запасы сахара.
В ФАС заявили, что не видят нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара. В связи с этим риски его дефицита отсутствуют. Мониторинг службы показал, что все соглашения соблюдаются.
Ранее СМИ сообщали, что российские торговые сети больше недели не могут приобрести сахарный песок у производителей по фиксированным ценам. По информации газеты "Известия", сбой поставок произошел после заявления правительства от 22 марта о готовности выделить субсидии изготовителям сахара.
По задумке кабмина, такие выплаты должны были компенсировать затраты производителей с 1 апреля. За каждый килограмм, который завод продаст торговым сетям по фиксированной цене в 36 рублей, изготовитель получит 5 рублей в качестве субсидий. По данным источника издания, из-за этого заводам стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля.
В России продлили заморозку цен на сахар и масло. Решение вошло в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, которое разработало правительство по поручению Владимира Путина.
В России продлили заморозку цен на сахар и масло
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