Кабмин поручил ведомствам договориться с бизнесом о продлении соглашения по маслу и сахару

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Власти России обсуждают введение ряда субсидий производителям сахара и подсолнечного масла. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина РФ.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

"По итогам встречи Белоусов поручил обсудить с бизнесом продление соглашений о стабилизации цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло – до октября", – говорится в заявлении.

Производителям белого сахара в случае соблюдения условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм. Данную меру могут запустить 1 апреля.

Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дали поручение внести в правительство проект соответствующего акта. Кроме того, в планах запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев.

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