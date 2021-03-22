Ретейлеры прокомментировали сообщения о росте цен на одежду

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Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов на фоне сообщений о росте цен на одежду выразил мнение, что расходы вырастут не только в сегменте fashion-одежды. По его словам, необходимо обратить внимание на специфичность ситуации.

"С точки зрения тех цен, которые будут предложены покупателю, не все так однозначно, потому что потребитель беднеет, у покупателя денег больше не становится. Соответственно, ретейлеры все также будут предлагать какое-то промо, скидки", – цитирует эксперта радио "Говорит Москва".

Он также добавил, что новые коллекции всегда будут дороже тех, что давно продаются. Именно поэтому специалист призвал покупателей посещать распродажи. Карпов подчеркнул, что цены продолжают расти – это "свершившийся факт".

Ранее жителей России предупредили о росте цен на одежду и обувь в связи с повышением закупочных цен. По информации руководителя трансформации в РФ Marc O’Polo AG Софии Кофманн, стоимость хлопка увеличилась на 20–35%. Это, по ее словам, приведет к такому же подорожанию конечной продукции.

Президент Baon Илья Ярошенко, в свою очередь, предположил, что рост цен станет особенно заметным в осенне-зимний сезон. Он рассказал, что из-за пандемии коронавируса Китай, который является главным поставщиком на рынке моды, понес большие убытки. Это привело к изменению курса юаня и росту цен на производство продукции, а также стоимости логистики.

