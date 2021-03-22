Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви

Фото: The City/Михаил Голденков

Жителей России предупредили о росте цен на одежду и обувь в связи с повышением закупочных цен. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По информации руководителя трансформации в РФ Marc O’Polo AG Софии Кофманн, стоимость хлопка увеличилась на 20–35%. Это, по ее словам, приведет к такому же подорожанию конечной продукции.



С этим согласился основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов, который добавил, что цена на материалы привязана к постоянно меняющемуся курсу доллара.

"Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать", – уточнил он.

По его словам, на итоговую стоимость будет оказывать влияние рост расходов, а также фонд оплаты труда.

Помимо этого, заместитель генерального директора S.Oliver Shoes Иван Шахин отметил подорожание примерно на 20% материалов из нефтепродуктов, например полиуретана, стелек и подошв.

Также президент Baon Илья Ярошенко высказался, что рост цен станет особенно заметным в осенне-зимний сезон. Он рассказал, что из-за пандемии коронавируса Китай, который является главным поставщиком на рынке моды, понес большие убытки. Это привело к изменению курса юаня и росту цен на производство продукции, а также стоимости логистики.

Ранее сообщалось, что в результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна в России наблюдается снижение стоимости основных зерновых культур. Также замечена стабилизация цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу.