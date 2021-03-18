В Минсельхозе заявили о стабилизации цен на ряд продуктов

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В результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна в России наблюдается снижение стоимости основных зерновых культур. Также стабилизация цен замечена на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу. Об этом сообщили в Минсельхозе.

По данным специалистов, о стабильной ситуации с обеспечением населения социально значимой продукцией и ценами на нее говорят данные регионов. При этом отмечается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе.

Первый замминистра Джамбулат Хатуов считает ключевой задачей отрасли обеспечение внутреннего рынка продукцией в необходимом объеме, а также качественное проведение посевной кампании в срок.

В текущем году Минсельхоз прогнозирует увеличение посевных площадей зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, овощами, сахарной свеклой, картофелем и подсолнечником.

Ранее сообщалось, что стоимость пшеницы, картофеля и овощей может увеличиться из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику.