В Минсельхозе заявили о стабилизации цен на ряд продуктов

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В результате действия механизма квотирования и пошлины на экспорт зерна в России наблюдается снижение стоимости основных зерновых культур. Также стабилизация цен замечена на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу. Об этом сообщили в Минсельхозе.
По данным специалистов, о стабильной ситуации с обеспечением населения социально значимой продукцией и ценами на нее говорят данные регионов. При этом отмечается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе.
Первый замминистра Джамбулат Хатуов считает ключевой задачей отрасли обеспечение внутреннего рынка продукцией в необходимом объеме, а также качественное проведение посевной кампании в срок.
В текущем году Минсельхоз прогнозирует увеличение посевных площадей зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, овощами, сахарной свеклой, картофелем и подсолнечником.
Ранее сообщалось, что стоимость пшеницы, картофеля и овощей может увеличиться из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику.
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