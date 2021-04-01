В российские магазины перестали поставлять сахар – СМИ

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Российские торговые сети больше недели не могут приобрести сахарный песок у производителей по фиксированным ценам. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации издания, сбой поставок случился после заявления правительства от 22 марта о готовности выделить субсидии изготовителям сахара. По задумке кабмина, такие выплаты должны были компенсировать затраты производителей с 1 апреля. За каждый килограмм, который завод продаст торговым сетям по фиксированной цене в 36 рублей, изготовитель получит 5 рублей в качестве субсидий.
По данным источника издания, из-за этого заводам стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля. Как сообщил другой источник, производители не готовы подтверждать торговым сетям объемы поставок на будущее. Таким образом, запасы сахара на распределительных центрах компаний уменьшаются.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не дали ответа, существуют ли у магазинов проблемы с закупками сахара после 22 марта. В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке сахара как стабильную и опровергли возможное возникновение дефицита.
Ранее в России продлили заморозку цен на сахар и масло. Решение вошло в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, которое разработало правительство по поручению Владимира Путина.
В России продлили заморозку цен на сахар и масло
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