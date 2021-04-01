В ФАС заявили об отсутствии рисков дефицита сахара

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара, сообщает РИА Новости. В связи с этим риски его дефицита отсутствуют.

"ФАС внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара", – подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Мониторинг службы показал, что все соглашения соблюдаются.

Ранее СМИ сообщали, что российские торговые сети больше недели не могут приобрести сахарный песок у производителей по фиксированным ценам. По информации газеты "Известия", сбой поставок произошел после заявления правительства от 22 марта о готовности выделить субсидии изготовителям сахара.

По задумке кабмина, такие выплаты должны были компенсировать затраты производителей с 1 апреля. За каждый килограмм, который завод продаст торговым сетям по фиксированной цене в 36 рублей, изготовитель получит 5 рублей в качестве субсидий. По данным источника издания, из-за этого заводам стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля.

В России продлили заморозку цен на сахар и масло. Решение вошло в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, которое разработало правительство по поручению Владимира Путина.