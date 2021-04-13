Бананы оказались под угрозой исчезновения – СМИ

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Из-за высокоинфекционного почвенного гриба в мире могут исчезнуть бананы. Об этом сообщает Die Welt.
В Азии и Австралии еще в XX веке начало активно распространяться заболевание под названием Tropical Race 4. В 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке, которая является основным мировым поставщиком бананов.
Эксперт по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсула Шокемеле сообщила, что первые плантации уже закрылись в Колумбии и Гондурасе. По ее словам, действию химикатов заболевание не поддается, поэтому зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30–40 лет.
В основном TR4 поражает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами.
В феврале в АКОРТ прокомментировали сообщения о проблемах с поставками бананов. По словам специалистов, ретейлеры не испытывают проблем с поставками в магазины, поскольку сотрудничают с поставщиками из большого числа стран.
Москвичам грозит банановый дефицит
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