Сыровар рассказал, будет ли эффективна новая маркировка в борьбе с контрафактом

С 1 июня в России вводится обязательная маркировка для сыров и мороженого. Нововведение должно помочь избежать контрафакта.

Теперь покупатель сможет узнать всю информацию о продукте с помощью двухмерного кода системы "Честный знак". Однако производителям придется потратить деньги на изменение упаковки, а платить за это покупателю. Цена на эти продукты может вырасти.

Сыровар и фермер Олег Сирот рассказал, будет ли эффективна новая маркировка в борьбе с контрафактом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.