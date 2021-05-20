Производители предупредили о возможном дефиците мороженого

Мороженое летом может стать дефицитом. Почти половина производителей не успевает вовремя – с 1 июня нужно начать обязательную маркировку продукции. Не укладываются в срок с поставками и монтажом необходимого оборудования.

В Союзе мороженщиков России отметили, что опыт маркировки мороженого первый в мире, и возможны сбои при отладке работы оборудования. Кроме того, поставщики уже предупреждают торговые сети, что в связи с новыми затратами на маркировку подорожает и само мороженое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.