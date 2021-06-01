Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мировые цены на нефть 1 июня утром выросли более чем на 1% после заседания техкомитета ОПЕК+. При этом цена марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 18 мая.

По состоянию на 08:13 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,14% – до 70,11 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI поднялись на 1,87% – до 67,56 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают оценки членов техкомитета ОПЕК+. Согласно им, избыток нефти, накопившийся во время пандемии, почти исчез. Во втором полугодии запасы сырья будут стремительно сокращаться.

Аналитики ожидают, что министерский комитет ОПЕК+ на своем заседании подтвердит запланированное на июль увеличение добычи нефти альянсом. Эксперты считают, что с сентября по декабрь коммерческие запасы нефти будут падать как минимум по 2 миллиона баррелей в день.

В конце апреля Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о возможном ограничении экспорта нефтепродуктов. Предлагалось внести 13 наименований нефтепродуктов в список товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка России и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что таким образом в периоды пикового спроса ситуацию на внутреннем рынке удастся держать под контролем, избегая значительного повышения цен на топливо, как это было ранее.