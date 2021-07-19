Минпромторг потребует от магазинов снизить цены на продукты вслед за производителями

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Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров снижать цены на продукты питания параллельно снижению цен производителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

"Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали", – сказал чиновник в ходе совещания партии "Единая Россия" с правительством и главами регионов касательно сдерживания цен на продукты.

Ранее Университет "Синергия" провел исследование, по итогам которого выяснил, что 60,4% россиян тратят на еду почти половину своего ежемесячного дохода, а у 16% на это уходит почти весь заработок.

При этом большинство опрошенных, а именно 96,3%, обратили внимание на рост цен в магазинах в последние месяцы: они отмечали подорожание мяса, молочных продуктов, фруктов и растительного масла.

