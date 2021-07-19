В ФАС прокомментировали сообщения о росте цен на хлеб в России

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Федеральная антимонопольная служба не усматривает оснований для роста цен на хлеб в России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при признаках нарушений будут приняты меры, пишет ТАСС.

"С учетом мер поддержки, оказываемых правительством РФ производителям хлеба и муки, ФАС России не усматривает оснований для роста цен", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщили о возможном подорожании хлеба. Предполагалось, что изменение цен ожидается в августе, причем оно составит 7–12%.

В Минсельхозе признали, что дальнейший рост стоимости продуктов маловероятен. На данную тенденцию оказывает влияние снижение стоимости сырья и реализованные в РФ меры господдержки производителей муки и хлебобулочных изделий.