В Минсельхозе оценили сообщения о росте цен на хлеб

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Минсельхоз РФ рассчитывает на устойчивые цены на хлебобулочные изделия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, на данный момент цены производителей находятся на стабильном уровне.

"Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки – на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", – уточнили в ведомстве.

В Минсельхозе признали, что дальнейший рост стоимости продуктов маловероятен. На данную тенденцию оказывает влияние снижение стоимости сырья и реализованные в РФ меры господдержки производителей муки и хлебобулочных изделий.

Ранее в СМИ сообщили о возможном подорожании хлеба. Предполагалось, что изменение цен ожидается в августе, причем оно составит 7–12%.

