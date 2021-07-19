Производители предупредили о повышении цен на хлеб – СМИ

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Россиян предупредили о возможном увеличении цен на хлеб. Об этом пишет "Коммерсант".
Известно, что повышение цен ожидается с августа. Стоимость продукции может увеличиться на 7–12%.
"Поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки", – рассказали изданию в сети супермаркетов "Верный".
Кроме того, повышение оптовых цен неофициально подтвердили представители некоторых хлебозаводов.
Как рассказал президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, сырье для производства хлеба увеличилось в стоимости в несколько раз. В частности, маргарин подорожал на 38%, упаковочный материал – на 26%, сахар – на 9%. При этом цена конечного продукта ежегодно возрастает всего на 1 рубль.
Ранее в Росстате сообщали, что цены на бананы в российских магазинах вернулись на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений. Подорожание началось в феврале, когда стоимость одного килограмма бананов увеличилась сразу на 9% – до 86,7 рубля. Максимальная стоимость фиксировалась в апреле – 89,3 рубля за килограмм.
До этого российские ретейлеры сталкивались с нехваткой бананов. Причиной дефицита стали неурожай в Эквадоре, высокий спрос, задержки с поставками и рост оптовых цен почти на 40%.
В России цены на бананы установили пятилетний рекорд
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