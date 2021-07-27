Лимоны стали самым подешевевшим продуктом за 2021 год в РФ

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Средняя стоимость 1 килограмма лимонов с начала года снизилась в РФ более чем на 30 процентов в сравнении с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщает РБК.
На сегодняшний день цена за 1 килограмм лимонов составляет 131,9 рубля, в то время как в прошлом году стоимость составляла 189,4 рубля. По подсчетам экспертов, ни на один другой продукт питания цены не падали так резко.
Партнер "НЭО Центра" Инна Гольфанд заявила, что такие изменения связаны с пониженным спросом на продукцию. Кроме того, в 2020 году наблюдались задержки в поставках лимонов, из-за чего их было сложнее найти.
Также в 2020 году ФАС обнаружила в некоторых случаях наценку на лимоны до 300–500%. Там отмечали, что рост цен спровоцирован стремлением граждан чаще покупать укрепляющие иммунитет продукты, чем и пользовались недобросовестные торговцы.
Ранее в Минсельхозе допустили, что вино в России может подешеветь. В ведомстве заявили, что по мере насыщения рынка отечественным сырьем стоимость винограда и винодельческой продукции в РФ будет снижаться.
Эксперты прогнозируют, что капзатраты и долговая нагрузка российских винодельческих хозяйств будут расти не менее чем на 10–12% в год в силу необходимости расширять площади под виноградниками, но это не несет угрозы рынку.
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