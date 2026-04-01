Собянин: первый участок Рублево-Архангельской линии будет готов в этом году

Строительство первой очереди Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена переходит в завершающую стадию. Три новые станции планируется запустить уже в 2026 году, сообщил Сергей Собянин во время осмотра станции "Народное Ополчение".

"Все три станции находятся в высокой степени готовности. Здесь, на "Народном Ополчении", все конструктивные работы, бетонные, монолитные, выполнены. Переходим к отделке и монтажу инженерных систем. Работы сложные", – сказал мэр.

Глава города добавил, что запуск 3 новых станций должен произойти одновременно. В дальнейшем данный участок, протяженностью 9 километров, улучшит транспортную доступность для 500 тысяч человек.

Директор компании-подрядчика АО "Объединение "Ингеоком" Сергей Кидяев, в свою очередь, доложил, что на данный момент архитектурная отделка станции "Народное Ополчение" завершена на 94%. Также выполнено 50% работ по налаживанию инженерных коммуникаций.

Новая Рублево-Архангельская линия метро протянется на 27,6 километра и объединит 12 станций – от "Москва-Сити" до "Рублево-Архангельского" за МКАД с дальнейшим продлением в Красногорск.

Открытие первого участка ожидается в 2026 году. Движение запустят от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" с пересадками на МЦК и другие линии метро. К этому моменту пассажиропоток прогнозируется на уровне около 90 тысяч человек в сутки, а после полного ввода линии – до 250 тысяч к 2033 году.

Строительство первого участка от "Шелепихи" до "Липовой Рощи", протяженностью 12,7 километра началось еще в 2021 году. В 2024–2025 годах стартовали работы на следующем отрезке длиной 6 километров – от "Липовой Рощи" до "Новорижской", где появятся станции "Рублево-Архангельское" и "Новорижская".

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческие механизированные комплексы "Натали" и "Виктория", закончившие проходку перегона между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща", создали свыше 15 километров тоннелей.

До выполнения последней проходки щиты проложили однопутные перегоны между станциями "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Комплекс "Натали" проложил более 6,3 километра тоннелей. В свою очередь, щит "Виктория" проложил 9,1 километра тоннелей.