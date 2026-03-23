Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 марта, 20:57

Транспорт

Комплексы "Виктория" и "Натали" построили более 15 км тоннелей в столичном метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) "Натали" и "Виктория", закончившие проходку перегона между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща", в общей сложности создали свыше 15 километров тоннелей. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, указанные комплексы работали в паре на строительстве Рублево-Архангельской линии. До выполнения последней проходки щиты совместно проложили однопутные перегоны между станциями "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Комплекс "Натали", который завершил проходку левого перегонного тоннеля от станции "Рублево-Архангельское" до "Липовой Рощи", за свою историю проложил более 6,3 километра тоннелей. Его также использовали на перегонах "ЦСКА" – "Хорошевская" и "Шелепиха" – "Деловой центр" Большой кольцевой линии.

В свою очередь, щит "Виктория" ранее проложил 9,1 километра тоннелей, соединив на БКЛ "Деловой центр" с "Шелепихой" и "Хорошёвской". Эти тоннели переключат с БКЛ на Рублево-Архангельскую линию к ее запуску. Таким образом, ТПМК "Виктория" приняла участие в создании значительной части перегонов нового радиуса, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что к открытию Рублево-Архангельской линии в столичном метро начались работы по модернизации навигации. Всего планируется обновить около 1,3 тысячи навигационных элементов на БКЛ, Солнцевской и Филевской линиях, а также станциях МЦК.

транспортметростроительствогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика