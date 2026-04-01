01 апреля, 22:26

Путин дал поручение ЦИК уделить особое внимание безопасности на выборах

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) уделить особое внимание обеспечению безопасности на выборах и быть в постоянном контакте с МВД, Росгвардией и другими ведомствами. Об этом российский лидер заявил на встрече с членами обновленного ЦИК.

"Никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и тем более итоги всенародного волеизъявления. Будем пресекать любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества", – сказал президент.

По его словам, именно демократические выборы могут обеспечить доверие народа власти, а также гарантировать стабильность и преемственность развития.

Путин также поставил ЦИК задачу оказать все необходимое содействие на предвыборных процедурах кандидатам, являющихся ветеранами спецоперации. Российский лидер отметил, что сейчас все больше героев СВО чувствуют своим долгом послужить России и испытать свои силы в гражданских сферах.

Ранее глава государства заявлял, что выборы в Госдуму в сентябре 2026 года должны пройти в строгом соответствии с законом. Он отметил важность того, чтобы выборы отразили подлинную и суверенную волю народа. Любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию должно быть исключено, указал Путин.

