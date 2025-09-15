Памфилова назвала онлайн-голосование на выборах традицией для россиян

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Онлайн-голосование на выборах уже стало для россиян традицией, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, всего в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие свыше 1,5 миллиона граждан из более 1,7 миллиона заявившихся, то есть явка превысила 90%.

"Хочу напомнить, что оно (ДЭГ. – Прим. ред.) прошло, все-таки, на очень высоком уровне в 24 регионах, как оно и заявлялось", – цитирует ее ТАСС.

Памфилова добавила, что также традиционно в дистанционном электронном голосовании чаще всего принимали участие женщины – 66%. По мнению главы ЦИК, это связано с тем, что они более заняты и на них лежит больше обязанностей. Она обратила внимание, что процентное соотношение в пользу женщин, выбирающих ДЭГ, растет с каждым годом.

При этом со старта выборов было зарегистрировано более 500 тысяч атак на сайт ЦИК. Также наблюдались проблемы с обновлением, с видеотрансляцией и видеосвязью. Сама система ДЭГ во время избирательного процесса отбила 700 атак, что оказалось больше, чем на президентских выборах в 2024 году.

Всего в едином дне голосования (ЕДГ) в России приняли участие около 26 миллионов избирателей, а общая явка составила почти 47%. По данным МВД, существенных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать, не зафиксировано.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ЕДГ в РФ прошел успешно. Он также обратил внимание на высокие результаты действующих губернаторов, что говорит о продолжающейся консолидации россиян вокруг Владимира Путина и его команды.

