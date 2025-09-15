Победители губернаторских выборов определены в 20 регионах

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Во всех 20 регионах России, где проходило голосование на выборах глав субъектов, определены победители.

В Пермском крае – действующий губернатор Дмитрий Махонин. Он набрал 70,94% голосов. В Брянской области лидером оказался глава региона Александр Богомаз с 78,78% голосов, а в Свердловской – врио губернатора Денис Паслер. Он вышел вперед с 61,3% голосов.

Кроме того, врио главы Курской области Александр Хинштейн (86,92%) победил на выборах в своем регионе. В Архангельской области граждане выбрали действующего губернатора Александра Цыбульского. Таким образом, он стал победителем, набрав 67,32% голосов избирателей.

Результаты подсчета голосов в других регионах России показали такие результаты:



в Еврейской автономной области победила врио главы региона Мария Костюк (83,02%);

победила врио главы региона Мария Костюк (83,02%); в Камчатском крае – действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%);

– действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%); в Севастополе – действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%);

– действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%); в Ленинградской области – действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%);

– действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%); в Оренбургской области – врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%);

– врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%); в Коми – врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%);

– врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%); в Костромской области – действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%);

– действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%); в Чувашии — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%);

— действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%); в Новгородской области – врио губернатора Александр Дронов (62,19%).

Итоги были определены в Тамбовской и Иркутской областях. Там на выборах победили врио главы региона Евгений Первышов (73,84%) и действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%) соответственно.

В свою очередь, в Татарстане победу одержал действующий глава республики Рустам Минниханов (88,09%), а в Краснодарском крае – губернатор Вениамин Кондратьев (83,17%).

Помимо этого, в Калужской области победил глава региона Владислав Шапша (72,24%), а в Ростовской – врио губернатора Юрий Слюсарь (81,25%).

При этом в Ненецком автономном округе главу предстоит выбрать депутатам окружного совета.

Голосование проходило с 12 по 14 сентября. Прямые выборы состоялись в 20 регионах. При этом в одном субъекте прошли выборы главы региона через парламент, а в 11 избрали депутатов законодательных собраний.

Экстерриториальные участки в Москве закрылись 14 сентября в 20:00. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова назвала их организацию работы прекрасной.

Явка на столичных участках составила 77%. В Мосгоризбиркоме назвали данный показатель высоким. При этом, по данным Минцифры России, итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90,54%.

Вместе с тем МВД не выявило существенных нарушений в дни голосования. Всего с момента избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях.

