Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 90,54%

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90,54%, сообщила пресс-служба Минцифры России.

Всего на платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 миллиона человек. Их них 29% избирателей в возрасте 18–35 лет, 44% – 35–50 лет, 27% – старше 50 лет. В топ регионов по количеству проголосовавших онлайн вошли Свердловская, Ростовская и Челябинская области, Чувашия и Пермский край.

Единый день голосования завершился во всех регионах России, где он проходил. Идет подсчет голосов, вводятся протоколы, сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В ходе выборов зарегистрирована 181 атака на ресурсы ЦИК, департамента информационных технологий Москвы и ДЭГ общей продолжительностью 7 часов. Мощность в пике достигала 45,16 гигабит в секунду и 11,62 миллиона пакетов, рассказали в Роскомнадзоре