Единый день голосования завершился в России

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Единый день голосования завершился во всех регионах России, где он проходил. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Сейчас уже идет подсчет голосов, вводятся протоколы", – сказала она в информцентре ЦИК, подводя предварительные итоги выборов.

Выборы высших должностных лиц прошли в России с 12 по 14 сентября. Избирательные участки закрылись в 81 субъекте страны, где проходило голосование.

В 20 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном – выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избрали депутатов законодательных собраний.

Всего участие в выборах приняли более 1,5 миллиона человек. Явка на онлайн-голосовании превысила 90%, указала ранее Памфилова.

При этом МВД не зафиксировало существенных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать.