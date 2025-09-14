МВД не выявило существенных нарушений на выборах в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Существенных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать, не зафиксировано, заявил начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД России Ленар Габдурахманов.

Он уточнил, что в настоящее время во всех субъектах страны, кроме Калининградской области, практически закончилось голосование. Контроль за обеспечением общественного порядка и безопасности продолжается.

Всего с момента избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях, 739 из них в дни голосования, уточнил Габдурахманов. По его словам, большая часть сообщений касалась нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции и нарушением порядка.

"На сегодняшний день возбуждено 11 уголовных дел, 9 из которых – по фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма", – передает слова представителя ведомства РИА Новости.

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ проходят до вечера 14 сентября. Для жителей регионов в Москве открыли экстерриториальные участки и оборудовали их терминалами электронного голосования.

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала прекрасной организацию работы экстерриториальных участков в столице.