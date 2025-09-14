Памфилова заявила о 290 тысячах атак на ресурсы ЦИК

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Около 290 тысяч хакерских атак было совершено в Единый день голосования на портал Центральной избирательной комиссии РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге.

Еще свыше 300 атак пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уточнила она, заверив, что не помешали проведению выборов в регионах России.

"На работоспособность нашей государственной автоматизированной системы "Выборы" и на ДЭГ атаки не повлияли. Мы были к этому готовы", – сказала Памфилова.

Всего к настоящему моменту на выборах разного уровня в регионах страны проголосовали более 16 миллионов человек, а свыше 1,4 миллиона избирателей сделали это дистанционно. Последнее число превысило 85% от общего количества заявивших о своем желании участвовать в ДЭГ.

Выборы губернаторов 19 регионов России продлятся до 14 сентября. Помимо голосования на экстерриториальных участках в Москве, граждане могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.

При этом участки в столице оборудованы терминалами электронного голосования. В рамках данной системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества, которые обеспечивают анонимность и защищенность процесса голосования и его результатов.