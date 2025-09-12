В столице открылись участки для голосования за глав субъектов РФ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Участки для голосования на выборах глав регионов РФ открылись в столице, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Москва предоставила для голосования помещения, необходимую технику и инфраструктуру, а также организовала работу участковых избирательных комиссий (УИК) и наблюдение.

В частности, голосование проводится на 14 экстерриториальных участках в разных районах Москвы, которые будут открыты 12, 13 и 14 сентября в период с 08:00 до 20:00. Кроме того, избиратели могут проголосовать в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах, куда граждане смогут добраться на общественном транспорте.

Помимо этого, на всех участках в Москве имеются терминалы электронного голосования, с помощью которых избиратели тоже смогут выразить свою позицию. В рамках данной системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Таким образом, весь процесс голосования и его результаты будут анонимными и надежно защищенными.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. На участке необходимо будет обратиться к члену УИК, который проверит документ, направит к свободному терминалу и проконсультирует в случае возникновения проблем. Получить бюллетень можно будет не позже 19:59 14 сентября.

В голосовании могут принять участие жители 19 российских регионов, где проходят выборы. В Москве такая возможность есть у избирателей из Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашии и Севастополя по просьбе Центризбиркома РФ.

Ранее в ЦИК России разделили ключ для расшифровки результатов электронного голосования. Мероприятие является важным шагом, направленным на защиту безопасности голосов избирателей от вмешательства. Также это позволяет обеспечить их неизменность до объявления итогов выборов.

Ключ расшифровки состоит из пяти частей, что позволяет начинать подсчет голосов только после их объединения. Каждый из элементов кода был записан на отдельный носитель в присутствии журналистов и передан хранителям. В роли последних выступили председатели ЦИК РФ, Мосгоризбиркома и Общественной палаты Москвы, а также представители от Брянской и Курской областей.

